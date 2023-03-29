نائبان يشيدان بدور لنقابة الصحفيين وتأثيرها الفاعل محليا وعربيا ودوليا

وقالت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استقبل نقبب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي عضوي مجلس النواب محمد فاضل الدليمي ومحمود العبيد ، وقدم اللامي شرحا عن طبيعة ومهام عمل نقابة الصحفيين العراقيين في متابعة العمل الاعلامي والصحفي في العراق".واشاد النائبان بحسب البيان: "بالدور المتميز لنقابة الصحفيين العراقيين وتأثيرها الفاعل محليا وعربيا ودوليا وابديا اعجابهما بعمل النقابة وجهودها في الدفاع عن الصحفيين وتحقيق عدد من المكتسبات للهم .وعبرا عن "اعجابهما بالعمل الاداري والمهني للنقابة ".