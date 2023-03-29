البصرة.. اصابة 5 منتسبين بمديرية المجاري نتيجة انفجار خرطوم "صاروخية"

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "انفجارا بخرطوم احد سيارات الضغط (الصاروخية)، اسفر عن اصابة 5 منتسبين في مديرية مجاري البصرة ضمن منطقة ٥ ميل".واضاف ان "الاصابات كانت متفاوته اقصاها كسر باليد".