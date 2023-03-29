محافظ الديوانية يوجه باستئناف الدوام الرسمي غداً الخميس

وجه محافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد، اليوم الاربعاء، باستئناف الدوام الرسمي غداً الخميس بعد تعطيله ثلاثة أيام.



وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمحافظ ورد لـ السومرية نيوز، أن "ميثم عبد الإله الشهد وجه باستئناف الدوام الرسمي غداً الخميس لجميع الدوائر والمؤسسات الحكومية".



واضاف، أن "الشهد استثنى المدارس في (مركز المحافظة) من التعطيل لاستكمال عمليات سحب مياه الأمطار في عدد منها".