حريق بمحال تجارية في شارع الرشيد.. والدفاع المدني تتدخل

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بأندلاع حريق داخل محال تجارية في شارع الرشيد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز ، إن "حادث حريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية في شارع الرشيد قرب المطعم التركي ببغداد".



واضاف ان "فرق الدفاع المدني انقذت عدد من المواطنين من الشقق السكنية اعلى المحال التجارية".