موظفو هيئة الكمارك يعلنون الدخول في اعتصام مفتوح.. هذه مطالبهم (صور)

وقال مراسل السومرية، ان "موظفي الهيئة العامة للكمارك نظموا وقفة احتجاجية واعلنوا الدخول في اعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالبهم".وتحدث عدد من الموظفين للسومرية عن الاسباب التي أدت الى الاعتصام، حيث بينوا ان "هيئة المنافذ الحدودية ومنذ تشكيلها بدأت بالتدخل بعمل الهيئة العامة للكمارك والتدخل بالتخصص الدقيق لعمل الكمارك من اجل سلب حقوق الموظف البسيط من خلال سعيهم لأصدار قرار من مجلس الوزراء بأخذ اجهزة السونار التي تقع ضمن صميم العمل الكمركي ويتم على اساسها اخذ النسب الكمركية.واضافوا، ان "هذا الاجراء سعت له هيئة المنافذ الحدودية من اجل اقتطاع اكثر من (٥٠%) من الحوافز التي تصرف للموظف الكمركي الذي يتحمل العمل في الحدود برواتب متدنية لاتتجاوز الراتب الأسمي واعتمادهم على هذه الحوافز".واكدوا الموظفين ان "مصاريفهم الشخصية اثناء الواجبات في الحدود تتجاوز رواتبهم واعتمادهم على هذه الحوافز مما يعني عدم قدرتهم على ممارسة عملهم مستقبلا".وطالبوا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بانصافهم والوقوف معهم في استرجاع حقوقهم وارزاقهم و وضع حد للتدخلات التي تقوم بها هيئة المنافذ الحدودية في عملهم.