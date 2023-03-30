المصادقة على تثبيت محاضري ثلاث محافظات

السومرية نيوز – محليات



قرر وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس، المصادقة على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار).



وذكرت وزارة التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الجبوري صادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم وإعتبار مباشرتهم من تأريخ ٢٠٢٣/١/١".



وأضافت، ان "عدد المحاضرين المثبتين على ملاك تربية نينوى بلغ ٢٢٤٩٥، أما محاضري الانبار فبلغ عددهم ٢٣١٠٩ مثبت، فيما بلغ عدد المتعاقدين المثبتين على ملاك تربية المثنى ٦٠٤١ متعاقد مثبتاً على الملاك الدائم".