بعد 5 ايام من الامطار.. مشاهد "مأساوية" من الديوانية

وقال مراسل السومرية نيوز، ان "بعض اهالي محافظة الديوانية تركوا منازلهم بعد غرقها بمياه الامطار، ويطالبون بتوفير جهود اضافية لرفع مياه الامطار في مناطق السمك وحي رمضان قرب محطة القطار في المحافظة".وشهدت محافظة الديوانية، الاحد الماضي، امطاراً غزيرة في مناطق مختلفة، ادت الى غرق أغلب المنازل الشوارع.