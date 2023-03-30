اضراب وتظاهرات.. ماذا يحصل في وزارة المالية؟

وقال مصدر محلي لـ السومرية نيوز، أن "موظفي وزارة المالية تظاهروا داخل الوزارة للمطالبة بإلغاء قرار مجلس الوزراء المرقم ٢٣١٥٠ الذي ينص على تخفيض المخصصات المالية لموظفي الوزارة اعلاه".وأضاف، أن " موظفي وزارة المالية أعلنوا اضرابهم والتظاهر داخل مقر الوزارة، وسط انتشار امني كثيف لقوات الجيش".وأشار الى، أن "وزيرة المالية، طيف سامي، التقت بمتظاهرين بعد ذلك للوقوف على طلباتهم".