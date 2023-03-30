ضبط شاحنتين مخالفتين في جمرك المنطقة الوسطى ببغداد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الوسطى تمكن من ضبط شاحنتين محملتين (معدات وآلات، وخشب) مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية النافذة في مدخلين للعاصمة بغداد".وأضافت، أن "عملية الضبط تمت من خلال التعاون المشترك مع شرطة الجمارك".