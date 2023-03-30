المالية تباشر بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر نيسان

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "دائرة المحاسبة في الوزارة باشرت، اليوم، بتمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر نيسان".واضافت ان "على إدارة مصرفي الرافدين والرشيد وهيأة التقاعد الوطنية الإسراع بإستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني"، جداعية "المتقاعدين كافة المدني والعسكري ممن تصلهم رسائل نصية الى مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".