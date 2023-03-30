التقاعد الوطنية تُعلن عن البدء بصرف الراتب التقاعدي لشهر نيسان

وقال إعلام هيأة التقاعد الوطنية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم البدء بصرف الراتب التقاعدي للمدنيين والعسكريين لشهر نيسان 2023 ، بناءاً على توجيهات رئاسة الهيأة بصرف الراتب التقاعدي في موعده المحدد ".واضاف: "لوقوع اليوم الأول من نيسان عطلة نهاية الأسبوع تم البدء بصرف الراتب التقاعدي هذا اليوم و بشكل تدريجي وستصل رسائل نصية لمتقاعدينا الكرام".وفي نفس السياق، اعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، عن رفع رواتب المتقاعدين.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "يعلن رفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين".ودعا المصرف، بحسب البيان، كافة المستفيدين، الى "مراجعة فروع المصرف ومكاتب الدفع الالكتروني لاستلام مستحقاتهم المالية".