التعليم تطلق منظومة معادلة شهادات البكالوريوس في مجال العلوم الطبية

وقالت دائرة العلاقات والإعلام في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "عملا بالبرنامج الحكومي وتأكيدا على تيسير الإجراءات وتبسيطها وتنظيم المسار الذي يتعامل به المواطنون مع الدوائر المسؤولة عن تقديم الخدمات تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق منظومة التقديم إلى تقويم ومعادلة الشهادات لشعبة العلوم الطبية للطبة الذين يرومون معادلة شهادات البكالوريوس اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2023/4/2".واضافت: "تلفت الوزارة عناية المراجعين والمواطنين الى ملاحظة الآتي:▪ لن تتسلم شعبة العلوم الطبية أي معاملة تقويم بشكل ورقي ابتداء من التاريخ في أعلاه.▪ لا يتطلب التقديم حضورا إلى دائرة البعثات والعلاقات الثقافية فيما سيكون التواصل عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالطالب لإعلامه المستجدات.▪ سيتم إبلاغ المتقدم عن طريق بريده الإلكتروني بموعد المقابلة الحضورية وحسب التوقيت المرسل لكل طالب بعد تدقيق الوثائق والجواز".واشارت الدائرة الاعلامية الى انه "توضيحا للإجراءات والمعلومات الخاصة بكيفية التقديم وملء الاستمارة فإن وزارة التعليم تدعو المراجعين إلى الاطلاع على الدليل (https://help.scrdiraq.gov.iq) لمعرفة المتطلبات التي تقتضيها سياقات التقويم والمعادلة".