المنافذ تعلن الربط الشبكي في منفذ المنذرية

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، عن الربط الشبكي للسونار في منفذ المنذرية الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان، إنه "بتوجيه واشراف مباشر من قبل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء المرقم 23150 لسنة 2023 باشرت هيئة المنافذ الحدودية اليوم اكمال الربط الشبكي للسونار بين منفذ المنذرية الحدودي ومركز البيانات الوطني في الامانة العامة لمجلس الوزراء ومقر هيئة المنافذ الحدودية والعمل مستمر لاكمال الربط في باقي المنافذ بالتعاقب بعد ان تم تهيأة المستلزمات المطلوبة لذلك".

وأضاف البيان أنه "تم ايصال الربط الشبكي للمنافذ المنذرية ومندلي وزرباطية الى جهاز السونار تمهيدا لربطه بالتصريحة الالكترونية كما تم ايصال الصور الفديوية الى مركز البيانات الوطني في الامانة العامة لمجلس الوزراء ومقر هيئة المنافذ الحدودية وتمهيدا لايصاله الى مقر الهيئة العامة للكمارك".

ولفت بيان الهيئة الى أنه "تم تنفيذ الربط بوقت قياسي انطلاقا من توجه الحكومة بالانتقال السريع للعمل الالكتروني والسيطرة على عمليات التهريب من خلال تدقيق صور البضائع الكترونيا"، مؤكداً أن "هذا الاجراء لم يتم تطبيقه منذ سنوات بالرغم من صدور قرارات لذات الموضوع لاحدى الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية".