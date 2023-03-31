توضيح جديد من مصرف الرافدين بشأن سلفة الـ25 مليوناً

السومرية نيوز - محليات

أوضح مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، أن سلفة الـ25 مليون دينار للموظفين تكون بضمانة الماستر كارد.



وذكر المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السلف الشخصية للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين تكون بضمانة الماستر كارد الصادرة من المصرف ومن دون كفيل".



وأضاف البيان، أن "السلف تبدأ من 5 ملايين ولغاية 25 مليوناً وحسب استحقاق المستلف الذي يتناسب مع مقدار راتبه الشهري الكلي"، مشيراً إلى أن "التقديم عليها إلكترونياً وعبر التطبيق الإلكتروني للمصرف".