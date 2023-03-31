بغداد تحدد تسعيرة الأمبير للمولدات الأهلية والحكومية خلال نيسان

وذكر بيان للمحافظة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "نظراً لتحسن تجهيز الطاقة الكهربائية، تقرر أن تكون تسعيرة الأمبير لشهر نيسان (الرابع)، للمولدات الأهلية والحكومية وفق ما يلي:- التشغيل (العادي) من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 1 ليلاً بـ 5000 دينار، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.- التشغيل الليلي من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة السادسة صباحاً بـ7000 دينار، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.- التشغيل الذهبي لمدة 24 ساعة، بـ 10000 دينار، بالتناوب مع الكهرباء الوطنية".وأشار البيان، إلى أنه "لمسؤول الوحدة الإدارية، صلاحية تحديد سعر الأمبير (تقليل التسعيرة)، بما يتلائم مع تجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة، بشرط أن لا يتعدى السعر الذي تم تحديده".وشدد على "الالتزام بجميع التعليمات والتوصيات الصادرة من محافظة بغداد، بخصوص المتابعة والاشراف وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين"، لافتاً إلى "أهمية العمل على تفعيل ما ورد في التوصيات والتعليمات والتوجيهات السابقة وبشكل مباشر من قبل رئيس الوحدة الإدارية"، داعياً إلى "تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية والوقوف ضد كل من يحاول استغلال حاجة المواطن".