العاصفة تصل العاصمة.. أجواء صفراء في بغداد (صور)

ووصلت العاصفة إلى العاصمة بغداد بعدما ضربت قبلها محافظة الانبار أقصى غربي العراق.وكانت قد أعلنت دائرة صحة الأنبار اليوم الجمعة، عن حالة الإنذار القصوى في مستشفيات المحافظة بسبب العاصفة الترابية.وذكرت الدائرة في بيان أنها تطلق نداءاً تحذيرياً للمواطنين بعدم الخروج من المنزل الا للحالات الضرورية واخذ الحيطة و الحذر للاشخاص الذين يعانون من الحساسية والأمراض الصدرية.وفي وقت سابق، أصدر قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، تقريراً عن حالة الغبار التي تشهدها البلاد هذا اليوم الجمعة.وذكر القسم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي قادم من شرق البحر المتوسط ترافقه كتلة هوائية باردة ونشاط في الرياح (30-40) كم في الساعة مسبباً بتصاعد الغبار وحدوث عواصف ترابية تشمل المنطقتين الوسطى والشمالية ومنها العاصمة بغداد في الساعات القليلة المقبلة".وبين، أن "مدى الرؤية (2-4)كم ويتردى إلى دون 1000 متر في العاصفة الترابية".وتوقع القسم، أن "يبدأ الطقس بالتحسن فجر يوم السبت حيث تتجه العاصفة الترابية نحو المناطق الجنوبية للبلاد".أدناه الصور: