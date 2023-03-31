تأكيد على جاهزية ردهات الطوارئ.. الصحة العراقية تستنفر

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الحسناوي "وجّه باستنفار المؤسسات الصحية كافة لاستقبال حالات الاختناق التي قد تحدث بسبب موجة الغبار".وأكد الوزير، وفق البيان، على "جاهزية ردهات الطوارئ وسيارات وفرق الإسعاف وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات مع استمرار عمل المؤسسات الصحية لتقديم مختلف الخدمات الصحية".وفي وقت سابق، أعلن قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي قادم من شرق البحر المتوسط مسبباً بتصاعد الغبار وحدوث عواصف ترابية تشمل المنطقتين الوسطى والشمالية ومنها العاصمة بغداد.وتوقع القسم، أن "يبدأ الطقس بالتحسن فجر يوم السبت حيث تتجه العاصفة الترابية نحو المناطق الجنوبية للبلاد".