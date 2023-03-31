مليون دولار رشوة.. نائب سابق يتهم احد النواب بتزوير شهادته

اتهم النائب السابق حيدر الملا، اليوم الجمعة، احد النواب بتزوير شهادة الاعدادية والتي حصل بموجبها على مقعد في البرلمان.

وقال الملا في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز: "مزور شهادة الاعدادية التي حصل بموجبها على مقعد في البرلمان يدفع رشوة مليون دولار رشوة لاصدار صحة وغلق القضية".



واضاف: "بيان هيئة النزاهة اليوم يؤكد ارتفاع نسبة الرشوة في مديريات التربية .. فهل سيكشفون المستور؟".