بعد غرق المدينة.. تظاهرات بالديوانية للمطالبة بالخدمات (صور)

وتظاهر المئات في وسط محافظة الديوانية وقدموا مجموعة من المطالب الى مجلس الوزراء ومجلس النواب:-صندوق لأعمار الديوانية وتخصيص مبالغ اضافية للموازنة المخصصة للمحافظة كونها مدينة منكوبة من كافة الجوانب وإحالة المشاريع من خلال (مجلس استشاري يتكون من نخب المدينة ) يشرف على إحالة المشاريع المهمة وذات الجدوى والتي تعود بالنفع للمدينة..وإحالة مشاريع البنى التحتية إلى شركات عالمية رصينة، وهناك شركات بالفعل جاهزة لدخول الديوانية والعمل خلال فترة قصيرة.- إيقاف وسحب العمل من الشركات الفاشلة وكذلك التحقيق بتعاقدات الدوائر الخدمية كافة.- محاسبة الحكومات المحلية السابقة ورؤساء الأقسام والدوائر الخدمية ودائرة المهندس المقيم واللجان الهندسية والفنية التي عملت مع الشركات والمقاولين والتي يفترض إنها كانت تراقب وتتابع الاعمال السابقة والحالية .- تشكيل لجان فنية مختصة من نقابة المهندسين وقانونيين للتحقيق في شبهات فساد المختبرات الانشائية لمساهمتها مع الشركات في فشل مشاريع المدينة.- تعويض المتضررين في المدينة بفعل الامطار الاخيرة والانهيار الخدمي إسوة بتعويضات مدن الأنبار وصلاح الدين والموصل.