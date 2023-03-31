لتخفيف الزخم.. الاحوال المدنية: غداً السبت دوام رسمي

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وجه مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء رياض جندي الكعبي ان يكون يوم غداً السبت دوام من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءاً".واضاف: "لتوزيع البطاقات الوطنية المنجزة فقط لدوائر احوال (مدينة الصدر _ بغداد الجديدة _ الكرادة الشرقية _ الاعظمية _ الرصافة ) وذلك لتوزيع اكبر عدد ممكن من البطاقات الوطنية المنجزه لتخفيف الزخم الحاصل على التوزيع".