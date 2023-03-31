الحج والعمرة تصدر تعليمات جديدة تخص الفائزين بقرعة الحج

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "على المواطنين الفائزين بقرعة الحج لعامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ حصرا مراجعة مكاتب الهيئة لتحديث معلوماتهم ومستصحبين معهم الجوازات".واضافت: "الذي لا يملك جواز يراجع المكاتب أعلاه وبالسرعة الممكنة".