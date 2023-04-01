"مصدر قوة".. السوداني يؤكد أهمية تنوع مكونات العراق

السومرية نيوز – محليات



هنأ رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الاشوريين والكلدان والسريان بمناسبة عيد أكيتو، فيما عد تنوع مكونات الشعب العراقي "مصدر قوة" للبلد.

وقال السوداني في تغريدة تابعتها السومرية نيوز: "نتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا من الآشوريين والكلدان والسريان، بمناسبة عيد أكيتو".



وأضاف، أن "هذا العيد الذي يمثل إرثاً ثقافياً وحضارياً وشعبياً لبلدنا، مثلما أنه يؤكد أهمية وقيمة التنوع الذي كان ومازال مصدر قوة للعراق الواحد المزدهر والمتآخي".