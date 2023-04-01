اندلاع حريق في روضة ببغداد والتربية توضح



السومرية نيوز – محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باندلاع حريق في روضة بالعاصمة بغداد.



وقال المصدر إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل روضة خالية من الاطفال ضمن شارع مدير الامن بمنطقة الغزالية".

الى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً اندلع في حضانة براءة الطفولة في منطقة الغزالية ببغداد، وهذه الحضانة تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتم تدخل الدفاع المدني في انهاء الحريق، والأهم عدم وجود اي اضرار بشرية".