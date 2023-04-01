السوداني يفتتح مصفى كربلاء الاستراتيجي



السومرية نيوز – محليات



افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مصفى كربلاء الاستراتيجي.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح مصفى كربلاء الاستراتيجي بطاقة إنتاجية تصل إلى 140 ألف برميل يوميا".

