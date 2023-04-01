توضيح رسمي بشأن أنباء اختفاء المتهم بقتل "هشام الهاشمي"

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء مفادها إعلان وزارة العدل عن اختفاء المتهم بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، نود الإيضاح بان الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلاً".وأضاف البيان ان "المتهم الذي جرى تداوله في الخبر آنفا لا زال قيد التوقيف في إحدى مراكز الحجز ولم يتم نقله إلى مؤسسات وزارة العدل الإصلاحية أصلا لغرض استكمال الإجراءات التحقيقية المتعلقة بالجرم المنسوب إليه وصولاً إلى إحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".