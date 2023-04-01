النجف تحدد آلية عمل المولدات الأهلية خلال نيسان الحالي

وذكر بيان للمحافظة ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللجنة المشكلة بأمر محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي والمكلفة بتحديد سعر الامبير، قررت ان تكون آلية العمل لشهر نيسان الحالي، كالتالي:1-يكون التشغيل من الساعة 12 ظهرا الى الساعة 12 منتصف الليل و مع تشغيل ساعة واحدة (٣-٤) أثناء السحور خلال شهر رمضان المبارك وبالتناوب مع التيار الوطني.2-يكون سعر الامبير 4000 دينار للمولدات المسجلة رسميا لدى الدائرة .3 - يكون سعر الامبير 5000 دينار للمولدات غير المسجلة (التي لا تستلم حصة وقود من الدائرة) و مولدات مناطق الترشيد.4- كل اربع ساعات تشغيل متواصل ساعة واحدة استراحة.5- حصة الوقود 5 لتر/كي في".وأهاب البيان، بأصحاب المولدات "الالتزام بآلية التشغيل والتسعيرة تجنباً للعقوبات و رفع المولدة".