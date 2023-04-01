افتتاح مصفى كربلاء بطاقة إنتاجية تصل إلى 140 ألف برميل يومياً

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " السوداني افتتح مصفى كربلاء بطاقة استيعابية تصل إلى 140 ألف برميل يومياً، وفق المعايير الدولية المعتمدة، وذلك بحضور وزير النفط ومحافظ كربلاء وعدد من المسؤولين والمستشارين الفنيين".واضاف البيان ان " السوداني أجرى جولة ميدانية على مفاصل المصفى واستمع إلى شرح مفصّل عن مراحل الإنتاج، والخطط المستقبلية للتطوير".واشار البيان، الى ان "مصفى كربلاء، الذي نفذته شركة هونداي الكورية، يعدّ من المشاريع الإستراتيجية، وهو أول مصفى في العراق يعمل بتقنيات حديثة، ومنتجاته البيضاء تُنتج وفق أحدث المواصفات الأوروبية المصنفة صديقةً للبيئة، إذ تصل نسبة نقاوة البنزين المنتج إلى درجة 95 اوكتان، ويلتزم المشروع بقانون البيئة العراقي".