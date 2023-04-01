حريق كبير داخل مخزن "عملاق" شمال بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، اندلاع حريق كبير في مخزن للمواد الإنشائية شمال بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن فرقها "تحاول السيطرة على حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن عملاق للمواد الإنشائية والاخشاب في منطقة الراشدية شمال بغداد".

