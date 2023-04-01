بالصور.. رفع سيطرة "القوسيات" في الموصل

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، برفع سيطرة عند مدخل الموصل بمحافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم رفع سيطرة القوسيات من مدخل الموصل الشمالي". وأضاف المصدر أن "احياء القوسيات ومفرق تلكيف اصبحت من ضمن مناطق الموصل".