مجلس الخدمة يعلن فتح باب الاعتراض لمن رفض تعيينه

وذكر بيان للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، أنه "إلحاقا ببيان المجلس السابق بتاريخ 26 /3 /2023 ، يعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن فتح باب الاعتراض إلكترونياً لكل من تم رفض تعيينه، أو لم يظهر اسمه بالتعيين على جهةٍ معينة بالرغمِ من استيفاء استمارته شروط التقديم".وبين، أن ذلك سيكون "لمدة ثلاثة ايام ابتداءً من يوم غد الاحد الموافق 2/ 4/ 2023 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 4/ 4/ 2023".