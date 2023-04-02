زيدان والعلاق يبحثان قضايا البنك المركزي المعروضة على المحاكم

السومرية نيوز – سياسة



بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان، اليوم الأحد، مع محافظ البنك المركزي، علي العلاق، قضايا البنك المركزي المعروضة على المحاكم.

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "زيدان استقبل محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق".



وأضاف، أن "رئيس القضاء بحث مع العلاق متابعة القضايا التي تخص البنك المركزي المعروضة على المحاكم".