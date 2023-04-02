الرافدين يُحدد نسبة سلف الموظفين والمتقاعدين

وذكر اعلام المصرف، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السلف الشخصية التي تم اطلاقها للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين يكون المبلغ فيها من 5 مليون دينار ولغاية 25 مليوناً".وأضاف، أن "الشمول بالسلفة يكون حسب راتب الموظف والمتقاعد على ان لا يتجاوز القسط 50 بالمئة من قيمة الراتب".وأشار البيان الى، ان "التقديم على السلفة يكون عن طريق التطبيق الالكتروني لمصرف الرافدين".