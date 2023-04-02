لليوم الثالث توالياً.. موظفو الكمارك والمالية يواصلون التظاهرات والاضراب

وقال مصدر محلي للسومرية نيوز، إن "الموظفين نظموا تظاهرات وإضراب عن العمل داخل مقر الوزارة ورفضوا الاستماع الى الوزيرة طيف سامي، كما شهدت التظاهرات انتشار امني كثيف من قوات حفظ القانون".الى ذلك، استمر موظفو الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد بالإضراب ايضا لليوم الثالث على التوالي.يذكر ان الاضراب والتظاهرة جاءتا احتجاجا على تخفيض مخصصات الموظفين.