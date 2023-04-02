انقاذ 8 عمال من ركام سقف منهار لمول قيد الإنشاء ببغداد (فيديو)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ ثمانية عمال محتجزين تحت ركام كتل خرسانية وقضبان التسليح بعد انهيار قالب صب أثناء تنفيذ عمليات البناء لمول (مسواگ) قيد الإنشاء قرب ملعب الشعب ببغداد".وأضاف البيان، أن "فرق إنقاذ الدفاع المدني التخصصية هرعت وباشرت حال وصولها برفع الأنقاض من الحديد والخشب والخرسانة وتمكنت من إخراج جميع العمال وهم أحياء مع تأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم".وطلب الدفاع المدني "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الانهيار".