التربية تصادق على تثبيت محاضري النجف وكركوك والديوانية وتربية الرصافة الثالثة

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التربية كريم السيد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزير التربية صادق على تثبيت محاضري النجف كركوك القادسية".وأضاف أن "الوزير صادق على تثبيت محاضري تربية الرصافة الثالثة".