القبض على المدعوة "حنونة حكومة" بتهمة المحتوى الهابط



السومرية نيوز - محليات



القت قوة امنية، اليوم الاحد، القبض على صاحبة مركز تجميل واوشام ضمن منطقة المنصور المدعوة (حنونة حكومة) بتهمة المحتوى الهابط.

وقال مصدر أمني، للسومرية نيوز، انه "وفق مذكرة قبض، القت قوة امنية القبض على صاحبة مركز تجميل واوشام المدعوة (حنونة حكومة) ضمن منطقة المنصور بالعاصمة بغداد".



واضاف انه "تم القاء القبض عليها بتهمة المحتوى الهابط".