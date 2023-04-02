انطلاق حملة كبرى لإكساء 4 ملايين م2 من شوارع بغداد

وذكر بيان للأمانة ورد لـ السومرية نيوز، ان "امانة بغداد اعدت خطة متكاملة ومسوحات وتصاميم ميدانية لشمول الشوارع الرئيسة والمتضررة بحملة الاكساء التي تستهدف ٤ ملايين م٢ من مساحة شوارع العاصمة".وتابع ان "هذه الحملة انطلقت في جميع قواطع الدوائر البلدية وسيلاحظ المواطن البغدادي تطوراً كبيراً في واقع الطرق استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء".وأشار البيان الى ان "امين بغداد وجه بتحديد شارع رئيس ضمن حدود كل دائرة بلدية لتحويله لشارع نموذجي اسوة بشارعي الجوادر والزيتون الذين اصبحا علامة فارقة بجانبي بغداد الرصافة والكرخ".