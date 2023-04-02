الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف الحشد

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم صرف الدفعة الثانية من سلف الحشد التي تبدأ من ٥ ملايين ولغاية ٢٥ مليوناً"، مشيرا الى ان "رفع السلف تم عن طريق البطاقات الالكترونية اسوة بمنتسبي الداخلية والدفاع من الموطنين رواتبهم على المصرف بعد ان باشر المصرف بمنحهم السلف مسبقاً".ولفت البيان الى ان "المصرف ماض في منح السلف لمقاتلي الحشد الشعبي تقديرا للتضحيات التي قدموها في الدفاع عن الوطن وسيكون اصدار السلف على شكل وجبات وبحسب الجداول والتوقيتات".