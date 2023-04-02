في بغداد.. وقفة احتجاجية ضد "التطبيع" (صور)

تنشر السومرية نيوز، صوراً لوقفة احتجاجية في مدينة الصدر شرقي بغداد ضد "التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وصوت مجلس النواب العراقي بالاجماع، في ايار 2022، على قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".