"حفرة" تتسبب بمصرع شخص في تكريت

أفاد مصدر محلي، الأحد، بمصرع شخص بحادث سير بسبب "حفرة" في تكريت بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث سير مميت وقع على الشارع العام في مدينة تكريت أدى إلى وفاة سائق المركبة". وأضاف المصدر أن "سبب الحادث هو حفرة وسط الشارع خاصة بمشروع المجاري والتي سببت الحادث".