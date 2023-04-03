بـ4 اطلاقات.. محاولة اغتيال تطال معاون مدير بلدية ميسان

قال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، ان "محاولة اغتيال استهدفت معاون مدير بلدية العمارة في حي الخليج بمحافظة ميسان"، لافتا الى أن "المعاون تعرض لمحاولة اغتيال باربع اطلاقات نارية".واشار الى ان "معاون مدير بلدية العمارة مصاب بجروح بليغة"، مبيناً أن "العملية حدثت اثناء توجهه للدوام الرسمي".