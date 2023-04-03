الأنواء الجوية: عواصف ترابية وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً ، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تصاعد الغبار بعد الظهر وفرصة لحدوث عواصف ترابية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة خلال النهار ،بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي مع تصاعد الغبار بعد الظهر وفرصة لحدوث عواصف ترابية، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الاقسام الوسطى والشمالية ،في حين ترتفع بضع درجات في القسم الجنوبي من البلاد".وبين أن "طقس يوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون صحواً الى غائم جزئي مغبر وفرصة لحدوث عواصف ترابية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم مغبراً وفرصة لحدوث عواصف ترابية ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مغبر وفرصة لحدوث عواصف ترابية مع زخات مطر خفيفة متفرقة خلال النهار ، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات في الاقسام الوسطى والشمالية ،وتنخفض قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".وأوضح ، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً الى غائم جزئي في جميع مناطق البلاد ، أما درجات الحرارة فترتفع قليلاً في الاقسام الوسطى والشمالية ،وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".