ضبط 10 شاحنات مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الوسطى

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى تمكن من ضبط 10 شاحنات محملة (انابيب لحفر الابار، راس تريلة، بضاعة متنوعة، دراجات نارية، مستلزمات طبية، اعمدة كهربائية، مستلزمات من الخشب) مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية النافذة".و بينت الهيئة ، بحسب البيان ان "عملية الضبط تمت من خلال التعاون المشترك مع شرطة الكمارك".