الصحة تصادق على تعيين الوجبة الأولى من حملة الشهادات العليا

السومرية نيوز - محليات

صادق وزير الصحة صالح الحسناوي ، اليوم الاثنين، على تعيين الوجبة الأولى من حملة الشهادات العليا والأوائل.



وذكرت وزارة الصحة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير الصحة صالح الحسناوي صادق على تعيين الوجبة الاولى من حملة الشهادات العليا والاوائل المشمولين بقانوني 59 و67 لعام 2017 للعمل في الدائرة الادارية والمالية والقانونية في الوزارة كلا حسب اختصاصه".