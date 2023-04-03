التقاعد الوطنية تعلن البدء بصرف مكافأة نهاية الخدمة لشريحة المتقاعدين

وقالت اعلام الهيأة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ حزمة الأجراءات الخاصة بشريحة المتقاعدين وبمتابعة مستمرة من رئيس هيأة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد ، تعلُن هيأة التقاعد الوطنية بصرف مكافأة نهاية الخدمة لشريحة المتقاعدين باجمالي عدد ١٧٠٨٦ مستفيد وعلى النحو ادناه:* مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين والبالغ ( 5743) قيد* مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى وزارة الداخلية والبالغ ( 3686) قيد* مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى وزارة الدفاع ( 3506) قيد* مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى الحشد الشعبي والبالغ (4151)قيد ".ودعت الهيأة المتقاعدين والمستفيدين من الشريحة المذكورة اعلاه ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني في بغداد والمحافظات لإستلام مستحقاتهم ".