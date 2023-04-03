انتشال جثة شاب من نهر دجلة في واسط

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "فور ورود إخبار الى الشرطة النهرية عن حادثة غرق في نهر دجلة هرع فريق الغواصين الى المكان وبعد جهود حثيثة إستطاع إنتشال جثة الغريق ".واضافت انه "تم تسليمها الى الجهة المختصة لاكمال الاجراءات القانونية ".