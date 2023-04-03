في بابل.. اعتقال تاجر مخدرات بحوزته 15 ألف حبة مخدرة

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الاثنين، عن اعتقال تاجر مخدرات بحوزته 15 ألف حبة مخدرة في محافظة بابل.

وقالت الوكالة في بيان، إن "جهود استخبارية متميزة نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في ملاحقة شبكات تجارة المواد المخدرة حيث تم القاء القبض على احد تجار المخدرات في محافظة بابل وضبطت بحوزته على 15 ألف حبة مخدرة".

وأضاف البيان "جرت عملية القاء القبض عليه بكمين محكم من قبل مفارزنا بعد استدراجه بحجة شراء كمية من الحبوب المخدرة كما وتم ضبط الكمية الاخرى في منزله".