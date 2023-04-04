بغداد.. ضـبط متهميـن بالابتزاز وكشف تلاعب بتخصيص أراض

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "ملاكات مُديريَّة تحقيق بغداد تمكَّنت من ضبط مُتَّهمٍ بتعقيب المعاملات في الدوائر الحكوميَّة؛ لقيامه بابتزاز أحد المواطنين، وطلب مبلغٍ قدره (250,000) دولار أمريكيّ؛ لقاء إيهامه بغلق مواضيع تحقيقيَّةٍ بحقِّه في بعض الدوائر الأمنيَّة والمحاكم، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهم اعترف بقيامه بمساومة وتهديد وابتزاز المواطن وطلب المبلغ المذكور منه".وأضافت إنَّ "ملاكات المُديريَّة قامت بضبط (3) مُتَّهمين بتعقيب المعاملات في دائرة مجمع اللجان الطبيَّة في الكرخ، من بينهم اثنان من المُوظَّفين، مُوضحةً أنَّ المُتَّهمين يقومون بتعقيب معاملات العجز والعطل في اللجان الطبيَّة؛ لقاء تسلُّم مبالغ ماليَّةٍ من المرضى المراجعين؛ مقابل تسهيل معاملاتهم".وفي بلديَّة الحسينيَّة، "ضبطت ملاكات المُديريَّة محاسب البلديَّة على خلفيَّة إقدامه على تزوير محاضر دفع المكافآت للمُوظَّفين وتزوير تواقيعهم بالاستلام، واختلاسه مبالغ المكافآت".ولفتت الى ان "تحرّياتها ومُتابعتها توصَّلت إلى وجود قوائم أخرى اقترف المُتَّهم اختلاس مبالغها بالطريقة نفسها، أمَّا في بلديَّة النصر والـسلام فتمَّ ضبط محاضر وأوليَّات تخصيص قطع الأراضي، بعد أن قادت التحرّيات والتدقيق إلى كشف وجود تلاعبٍ في إجراءات تخصيص (8) من قطع الأراضي".