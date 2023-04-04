انخفاض بالحرارة وتصاعد للغبار.. طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً والرياح جنوبية شرقية خفيفة معتدلة السرعة تتحول ليلاً الى شمالية غربية مسببة تصاعداً للغبار في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائما جزئياً واحياناً يكون غائماً ، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن منها في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد".وأوضح أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق ".واشار الى ان"طقس يوم السبت المقبل سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".