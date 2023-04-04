نافيًا توقفها.. مصرف حكومي يُحدد نسبة قروض البناء

السومرية نيوز – محليات

اعلن مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، ان نسبة قروض البناء (60) مليون دينار كحد اعلى متوفرة ولا صحة لتوقفها.



وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيا ورد لـ السومرية نيوز، ان "قروض الاسكان التي اعلن عنها المصرف متوفرة وبإمكان الراغبين بالتقديم مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات".





وبين المصرف، ان "مبلغ القرض كحد اعلى (60) مليون دينار عراقي تمنح للموظفين بدون كفيل وللمواطنين بكفيل موظف موطن على مصرف الرشيد".